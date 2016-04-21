Одесского судью-стрелка Бурана оставили под арестом

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую резолютивную часть постановления огласил председательствующий в коллегии судей Апелляционного суда Олег Присяжнюк.

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"Решение суда первой инстанции оставить без изменений. Апелляционную жалобу адвокатов без удовлетворения", - отмечается в постановлении.

В свою очередь, сторона защиты просила суд изменить Бурана меру пресечения на любую другую, не связанную с содержанием под стражей.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Одессе детективы НАБУ задокументировали факт получения судьей Бураном взятки в 500 тыс. грн за вынесение необходимого решения в деле о взыскании долга. Во время следственных действий судья оказал сопротивление детективам, стреляя на поражение.

Судьи было вручено подозрение в совершении преступления по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

31 марта Верховная Рада дала согласие на задержание и арест Бурана. В парламенте судья заявил, что предъявленные ему обвинения не соответствуют действительности.

Соломенский райсуд Киева избрал Бурану меру пресечения в виде содержания под стражей.