Одесского судью-стрелка Бурана оставили под арестом
Апелляционный суд Киева оставил под арестом судью Малиновского районного суда Одессы Алексея Бурана, который устроил стрельбу по агентам НАБУ.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую резолютивную часть постановления огласил председательствующий в коллегии судей Апелляционного суда Олег Присяжнюк.
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"Решение суда первой инстанции оставить без изменений. Апелляционную жалобу адвокатов без удовлетворения", - отмечается в постановлении.
В свою очередь, сторона защиты просила суд изменить Бурана меру пресечения на любую другую, не связанную с содержанием под стражей.
Как сообщал УНИАН, 29 марта в Одессе детективы НАБУ задокументировали факт получения судьей Бураном взятки в 500 тыс. грн за вынесение необходимого решения в деле о взыскании долга. Во время следственных действий судья оказал сопротивление детективам, стреляя на поражение.
Судьи было вручено подозрение в совершении преступления по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).
31 марта Верховная Рада дала согласие на задержание и арест Бурана. В парламенте судья заявил, что предъявленные ему обвинения не соответствуют действительности.
Соломенский райсуд Киева избрал Бурану меру пресечения в виде содержания под стражей.