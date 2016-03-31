Одесского судью-стрелка задержали в Верховной Раде (видео)

Об этом сообщил один из сотрудников Государственной службы охраны.

Судья был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро сразу, как только вышел из судейской ложи парламента.

Также сообщили, что задержанного судью вывели из здания парламента через 5-й подъезд, где его уже ждала группа задержания. Его посадили в специальную машину и вывезли со двора ВР.

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Как сообщал УНИАН, 29 марта в Одессе детективы НАБУ задокументировали факт получения судьей Бураном взятки в сумме 500 тыс. грн за вынесение нужного решения по делу о взыскании долга. При проведении следственных действий судья сопротивлялся детективам НАБУ, стреляя на поражение.

Судье вручено подозрение в совершении преступления по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

Сегодня, 31 марта, Верховная Рада дала согласие на задержание и арест судьи Бурана.

В парламенте судья заявил, что предъявленные ему обвинения не соответствуют действительности.