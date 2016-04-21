На Хмельнитчине неизвестные похитили из церкви иконы XVIII века стоимостью 100 тыс. грн

Как сообщили УНИАН в секторе Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области, преступление совершено в период 17-20 апреля. Неизвестные отогнули металлическую решетку на окне Свято-Николаевской церкви, разбили стекло и проникли внутрь.

Из церкви похитили две иконы размером 1,6 на 0,6 м с изображением Христа Спасителя и Ангела. Это деревянные иконы, написанные маслом и покрыты позолотой. Датируются XVIII ст. Стоимость каждой иконы составляет около 50 тыс. грн.

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По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УКУ (кража), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет. Правоохранители разыскивают злоумышленников.