Унесший жизни шестерых детей пожар под Одессой: стали известны подробности происшествия (фото, видео)

Как сообщил замначальника облуправления ведомства Михаил Вовк, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с электроприбором, передает Думская.

"Все видели, какая вчера была погода. Со слов матери, она решила высушить обувь детей, и установила электродуйку, направив ее на обувь. Она проснулась около 4 часов утра от шума, дыма и отблесков пламени. Испугавшись, женщина открыла окно, поток воздуха усилился, и пламя охватило весь дом. Она получила ожоги лица и рук и в шоковом состоянии выскочила из дома, а дети остались", - говорится в сообщении.

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Смерть всех шестерых наступила из-за отравления угарным газом: стены комнат были оббиты пластиком.

По словам спасателя, отца детей дома не было, он находится на заработках. Соседи и местные органы власти характеризуют семью как нормальную.

Младшим из погибших было по 4 месяца, старшему — 10 лет.

Как сообщал УНИАН, пожар в селе Шабо Белгород-Днестровского района, в которой погибли дети, произошел на рассвете 21 апреля.