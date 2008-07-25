Профсоюз: за три года от Укрзализныци оторвут самые лакомые куски

Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей выступает против реформирования предприятий железнодорожного транспорта в госпредприятие.

Об этом УНИАН сообщили в отделе информации Совета профсоюза со ссылкой на председателя профсоюза Вадима ТКАЧЕВА.

«Категорически выступаем против реформирования предприятий железнодорожного транспорта в единое государственное предприятие и будем бороться против этого всеми средствами», – сказал В.ТКАЧЕВ в ходе круглого стола по реформированию железнодорожного транспорта Украины в Министерстве транспорта и связи 22 июля.

По его мнению, создание железнодорожного государственного предприятия не решит проблем железнодорожного транспорта, на несколько лет затормозит реформирование отрасли и приведет к упадку социальной сферы. «Безальтернативным путем реформирования является опыт Европы и России, в соответствии с которым должна быть создана государственная акционерная компания, где государству будет принадлежать 100% акций», – считает он.

По его мнению, создание государственного предприятия не сможет решить вопрос привлечения инвестиций, потому что де-факто «Укрзализныця» и сейчас государственное предприятие. «Сегодня нет инвестиций, потому что над всем тяготеет государство. В случае создания единого государственного предприятия ни один инвестор не отдаст ни копейки такой структуре», – убежден В.ТКАЧЕВ.

По мнению лидера профсоюза, предложенная Минтрансом концепция реформирования не отвечает опыту Евросоюза и может помешать последующей евроинтеграции Украины.

По словам В.ТКАЧЕВА, реформирование должно проходить по сценарию создания государственной акционерной компании. По его мнению, создание государственного предприятия на три года отбросит развитие железных дорог. «Ничего не изменится, кроме одного – за три года из состава «Укрзализныци» выдернут наибольшие «лакомые куски», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, Минтранссвязи подготовило и подало в Кабмин новый проект программы реформирования железнодорожного транспорта, которым предлагается создать ГП «Украинские железные дороги» вместо ранее запланированной ГАК.

Согласно новому проекту Минтранссвязи, выполнение программы осуществляется в три этапа с 2008 до 2015 г., на первом этапе предусмотрено создание ГП “Украинские железные дороги”, на втором этапе реформирования (2011-2012 гг.) – реорганизация этого ГП в корпоративную структуру путем образования дочерних подразделений, которые будут осуществлять отдельные виды коммерческой деятельности на железнодорожном транспорте по видам экономической деятельности.

Справка УНИАН. 27 декабря 2006 г. распоряжением Кабмина №651-р была одобрена Концепция Государственной программы реформирования железнодорожного транспорта Украины на 2007-2015 гг. Она предполагает создание на базе «Укрзализныци» и ж/д предприятий ГАК «Украинские железные дороги», 100% акций которой будут принадлежать государству и не подлежат отчуждению.