НБУ отменил порядок консорциумного кредитования

Национальный банк Украины признал утратившим силу порядок осуществления консорциумного кредитования, утвержденный постановлением НБУ №37 от 21 февраля 1996 года.

Об этом говорится в Постановлении НБУ №181 от 25 июня 2008 (регистрация в Минюсте 16 июля), обнародованном на сайте Верховной Рады.

В документе объясняется, что Постановление было отменено в связи с «вступлением в силу Гражданского кодекса, Хозяйственного кодекса, принятием законодательных актов, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка, которыми урегулированы правоотношения относительно консорциумного кредитования".