Украинско-польский археологический проект представлен в Варшаве

В Варшаве в помещении Национального музея Республики Польша состоялось открытие украинско-польского археологического проекта «Боспорский город Тиритаке».

Как передает корреспондент УНИАН, участие в мероприятии приняли Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Республике Польша Александр МОЦЫК, директор Национального музея в Варшаве Анджей МАЦИЕВСКИЙ и руководитель польской археологической миссии Альфред ТВАРДЕЦКИЙ.

Как отметил А.МОЦЫК, Украина и Польша работают сегодня не только над большим проектом, которым является Евро-2012, но и осуществляют ряд других важных совместных мероприятий, в том числе и научную археологическую экспедицию «Боспорский город Тиритаке». Глава дипломатической миссии отметил, что подобные программы способствуют укреплению украинско-польских отношений.

«Боспорский город Тиритаке» – это совместный научный проект Историко-археологического музея города Керчи, фонда «Деметра» и Национального музея Республики Польша в Варшаве.

В рамках этой научной программы, директором которой является известный украинский археолог Виктор ЗИНЬКО, запланировано проведение археологических раскопок, комплексное исследование территории древнего греческого города Тиритаке, проведение реставраторских работ и научных исследований. Проект сотрудничества музеев двух стран рассчитан на пять лет. Польская сторона через три года проведения раскопок получит возможность взять на правах многолетнего депозита археологические памятники, которые находятся в хранилищах Керченского историко-археологического музея, и подготовить историческую экспозицию в Национальном музее Польши.

Совместный научный труд украинских и польских археологов предоставит возможность получить ценные памятники греческо-римской цивилизации, а также со временем создать исследовательскую организацию, которая будет заниматься проблематикой древнего Боспорского королевства и, в частности, специализироваться на археологии и истории северных берегов Черного моря.