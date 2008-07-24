Одесса хочет сберечь историческую застройку

Для сохранения исторической застройки города Одессы, в частности, всемирно известных памятников архитектуры и градостроительства, Одесский горсовет принял Программу сохранения исторической застройки Одессы на 2008-2010 годы. Об этом сегодня сообщили УНИАН в муниципальном управлении информации.

По словам заместителя начальника городского управления информации Елены ВАРИЧЕВОЙ, «речь идет о привлечении и увеличении ресурсов в сферу охраны исторической застройки города Одессы, в том числе 44 памятников градостроительства и архитектуры национального значения и более 1000 памятников местного значения».

Она напомнила, что изо всего количества зданий-памятников исторического центра три четверти составляют жилые здания. Свыше 400 зданий-памятников находятся в неудовлетворительном - обветшалом и аварийном - состоянии, текущий и капитальный ремонт которых по минимальным затратам потребует приблизительно 360 млн. грн.

Программой предусмотрено, в частности, проведение комплексных исследований зданий и сооружений, археологических объектов, решение задач сохранения, консервации и реставрации памятников, поиск и разработку традиционных и новых реставрационных технологий, внедрение их в реставрационную практику.

Финансирование будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных городским бюджетом-2008.