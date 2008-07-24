Японское посольство надеется, что Украина сама поймет, чего хочет

Посольство Японии пока не получало официальных разъяснений по поводу планов Украины отказаться от использования кредита на строительство терминала в аэропорту «Борисполь».

Об этом УНИАН сообщил второй секретарь Посольства Японии в Украине Госукэ ХОРИГУЧИ.

«Мы пока не получали официальных разъяснений по этому вопросу», - отметил он.

Г.ХОРИГУЧИ подчеркнул, что в Посольстве Японии, учитывая заявления членов украинского правительства, считают, что единой позиции правительства Украины по этому вопросу еще не сформировано.

«Мы читали разные заявления членов правительства - и ВИНСКОГО (Иосиф ВИНСКИЙ - министр транспорта Украины) и ВАСЮНИКА (Иван ВАСЮНИК - вице-премьер-министр Украины) и Юлии ТИМОШЕНКО, и пришли к выводу, что пока единой позиции по этому вопросу у правительства нет», - отметил японский дипломат.

При этом он подчеркнул, что Посольство не обращалось к правительству Украины с официальной просьбой разъяснить ситуацию.

В Посольстве надеются, что если позиция правительства Украины по поводу использования японского кредита будет окончательно сформирована, то Минтранс или Минфин сами направят соответствующие разъяснения японской стороне.

Комментируя заявление министра экономики Украины Богдана ДАНИЛИШИНА о том, что вопрос использования кредита будет обсуждаться в ходе визита представителей правительства Японии в Украину, Г.ХОРИГУЧИ заявил, что в ближайшие дни действительно планируется визит представителей экономического блока правительства Японии в Украину, однако он никак не связан с вопросом кредитования работ в "Борисполе".

«Я не исключаю, что этот вопрос может быть поднят, но причина визита совершенно другая», - отметил дипломат.

Как сообщал УНИАН, 21 июля И.ВИНСКИЙ заявил, что Минтранс отказался от строительства терминала D в аэропорту «Борисполь» на средства японского кредита и намерен привлечь к строительству частного инвестора.

Справка УНИАН. 29 марта 2005 года в Киеве было подписано Соглашение (в форме обмена нотами) между правительствами Украины и Японии о предоставлении кредита для финансирования проекта развития ГМА «Борисполь» на срок 30 лет и на сумму 19 млрд. 92 млн. иен (около 180 млн. долл.).

3 мая 2007 г. ГП Международный аэропорт „Борисполь” официально объявил о начале предварительной квалификации по выбору генерального застройщика для реализации проекта „Строительство нового терминального комплекса аэропорта ”Борисполь” на средства кредита, предоставленного Японским Банком Международного Сотрудничества (JBIC). От банка JBIC было получено согласование документации по предварительной квалификации.

В первой половине июля 2008 г. турецкая группа «Dogus/Alarko/YAD» была определена победителем тендера в Украине, JBIC согласовал ее участие. Завершить строительство планируется до 31 декабря 2010 г.