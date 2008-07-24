У Тимошенко решили, что дороги отремонтировать можно значительно дешевле
Средства урезали на 185,84 млн.
Кабинет Министров Украины уменьшил объем финансирования из специального фонда Государственного бюджета на 2008 год содержания дорог местного значения в 1,2 раза или на 185,84 млн. грн.
Соответствующие изменения внесены в перечень объектов строительства, реконструкции и капремонта автодорог на 2008 г. распоряжением правительства от 23 июля №989-р, которое размещено на сайте Кабмина.
Согласно распоряжению, если ранее предполагалось выделить на строительство, реконструкцию и ремонт дорог местного значения из Госбюджета-2008 1 млрд. 030 млн. грн., то после изменений – 844,2 млн. грн. Соответственно, за счет этого уменьшены средства, которые будут выделяться в целом на дороги в 2008 г. (как местные, так и государственного значения) – с 1 млрд. 771,8 млн. грн. до 1 млрд. 586 млн. грн. (на 185,84 млн. грн.).
Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров 17 апреля 2008 г. распоряжением №674-р утвердил перечень объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения в 2008 году и объемы их финансирования.