У Тимошенко решили, что дороги отремонтировать можно значительно дешевле

Кабинет Министров Украины уменьшил объем финансирования из специального фонда Государственного бюджета на 2008 год содержания дорог местного значения в 1,2 раза или на 185,84 млн. грн.

Соответствующие изменения внесены в перечень объектов строительства, реконструкции и капремонта автодорог на 2008 г. распоряжением правительства от 23 июля №989-р, которое размещено на сайте Кабмина.

Согласно распоряжению, если ранее предполагалось выделить на строительство, реконструкцию и ремонт дорог местного значения из Госбюджета-2008 1 млрд. 030 млн. грн., то после изменений – 844,2 млн. грн. Соответственно, за счет этого уменьшены средства, которые будут выделяться в целом на дороги в 2008 г. (как местные, так и государственного значения) – с 1 млрд. 771,8 млн. грн. до 1 млрд. 586 млн. грн. (на 185,84 млн. грн.).

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров 17 апреля 2008 г. распоряжением №674-р утвердил перечень объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения в 2008 году и объемы их финансирования.