В Умани строительный кран упал на внедорожник: погибла женщина, еще четыре человека госпитализированы

19:35, 20 апреля 2016
Общество
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В городе Умань Черкасской области сегодня на внедорожник Hyundai Tucson, проезжавший по улице, упал строительный кран.

кран / miaistok.su

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Уманском отделе полиции ГУ Нацполиции в Черкасской области, в результате падения стрелы крана на авто, 56-летняя жительница села Островец Уманского района погибла на месте происшествия от полученных телесных повреждений. Еще четверо человек, ехавших в машине, среди которых двое детей, госпитализированы в Уманскую городскую больницу.

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Как выяснили правоохранители, автомобиль, в котором находились пять человек, ехал по улице Старицкого в Умани вдоль строительства нового элеватора. В это время на машину упала стрела строительного крана. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев данного происшествия.

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