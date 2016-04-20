В Умани строительный кран упал на внедорожник: погибла женщина, еще четыре человека госпитализированы

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Уманском отделе полиции ГУ Нацполиции в Черкасской области, в результате падения стрелы крана на авто, 56-летняя жительница села Островец Уманского района погибла на месте происшествия от полученных телесных повреждений. Еще четверо человек, ехавших в машине, среди которых двое детей, госпитализированы в Уманскую городскую больницу.

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Как выяснили правоохранители, автомобиль, в котором находились пять человек, ехал по улице Старицкого в Умани вдоль строительства нового элеватора. В это время на машину упала стрела строительного крана. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев данного происшествия.