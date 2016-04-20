В Минобороны назвали количество срочников, которых призовут на службу в мае-июне
18:22, 20 апреля 2016Общество
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На срочную военную службу в Вооруженные Силы Украины и другие воинские формирования в мае-июне 2016 года будут призваны 16615 граждан.
В ВСУ и другие воинские формирования в мае-июне планируется призвать более 16,6 тыс. граждан / upogau
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны, соответствующее распоряжение было утверждено на сегодняшнем заседании правительства.
«Утвержденная численность граждан, подлежащих призыву из областей Украины и города Киева, составляет 16 тысяч 615 человек. Из них в Вооруженных Силах Украины будут служить 8 тысяч 15 человек, в Нацгвардии – 4 тысячи человек, в Госпогранслужбе и Госспецслужбе транспорта – 4 тысячи человек и 600 человек соответственно», - говорится в сообщении.
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Объем средств, необходимых для проведения призыва, утвержден в сумме 54 млн 328,8 тыс. грн.
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