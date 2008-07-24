Кернесу запретили выезжать из Харькова

Прокуратура Харькова запретила секретарю Харьковского городского совета Геннадию КЕРНЕСУ покидать пределы города.

Об этом сегодня во время интернет-конференции сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

“Только что мне сообщили, что прокурор города Харькова вынес постановление о запрещении выезда господину КЕРНЕСУ за пределы города Харькова в рамках уголовного дела, которое находится в производстве прокуратуры”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Харькове работники милиции задержали Г.КЕРНЕСА. Цель задержания, по данным милиции, - выполнение постановления следователя по делу о покушении на преднамеренное убийство, которое находится в производстве Главного следственного управления МВД Украины, о принудительном приводе Г.КЕРНЕСА к следователю как свидетеля по данному делу.

При этом в милиции отмечают, что Г.КЕРНЕС «на протяжении двух месяцев неоднократно игнорировал приглашения (повестки, телеграммы, постановления о приводе) следователя прибыть на допрос, откровенно демонстрируя (в частности перед общественностью) свое нежелание принимать участие в процессуальных действиях».