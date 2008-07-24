Погода на выходные

Завтра, 25 июля, в западных, Винницкой, Одесской, Николаевской областях, а днем и в Крыму синоптики прогнозируют грозы, местами сильные ливни, в отдельных районах град, шквалы 17-22 м/с.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью на Прикарпатье пройдут очень сильные дожди. На остальной территории будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем в Житомирской, местами в Кировоградской и Киевской областях – кратковременный дождь, гроза. Ветер будет преобладать восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура в западных областях ночью 13-18°, днем 22-27°; на остальной территории ночью 16-21°, на побережье морей до 25°, днем 26-31°, в южной части, кроме Одесской области, и в восточных областях 32-37°.

26-27 июля в Украине будет облачно с прояснениями, временами дожди (26 июля в Карпатах, на Прикарпатье и в Винницкой области – сильные дожди), грозы, в отдельных районах – град, шквалы 17-22 м/с; ночью 26 июля в восточной части – преимущественно без осадков; на протяжении 27 июля в западных и северных областях ожидается ослабление дождя, в южной части – местами кратковременный дождь. Ветер преимущественно северо-восточный, на юге и востоке – юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 21-26° (на Прикарпатье местами 19-20°); в южной и восточной части – ночью 17-22°, днем 26-31° (26 июля в восточных и Запорожской области 32-38°).

28 июля ночью в Украине, кроме западных и большинства северных областей, днем – в восточной части пройдут кратковременные дожди, грозы; 29 июля будет преимущественно без осадков, лишь в Крыму и Приазовье местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 10-16°, 28 июля на юге и востоке, 29 июля – на побережье морей 17-20°; днем 21-28°.

В Киеве и Киевской области 25 июля ожидается переменная облачность, без осадков, лишь вечером местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер будет северо-восточным, 7-12 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 26-31° (в Киеве 28-30°).

26-27 июля в столице и области будет облачно с прояснениями. Временами возможны дожди, местами грозы (днем 27 июля пройдет небольшой дождь). Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем жара спадет до 21-26°.

28-29 июля – без осадков. Температура ночью 10-15°, днем 21-26°.