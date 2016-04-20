Погода на сегодня: в среду немного похолодает, по всей Украине пройдут дожди

В среду, 20 апреля, на юге и востоке Украины синоптики обещают умеренные и сильные дожди. В большинстве областей Украины также будет преобладать влажная погода: прогнозируют дожди от небольших до умеренных. Об этом сообщает Оpogode.ua.

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По данным синоптиков, воздушная масса с запада Европы принесет в Украину понижение температуры. В среду в течение дня ожидается 9-15 градусов тепла, в южной части и на юго-востоке до 14-20. Ветер в Украине северо-западный, 5-12 м/с, на западе порывистый.

На западе пройдут небольшие и умеренные дожди. Температура воздуха ночью 5-10 тепла, днем 9-15 градусов тепла.

В северных областях дожди ожидаются местами. Температура воздуха ночью 7-12 градусов тепла, днем 10-15 градусов тепла.

В восточных областях пройдут дожди, вечером местами сильные. Температура воздуха ночью 8-13 градусов тепла, днем 12-17 градусов тепла.

В центральной части - местами дожди. Температура воздуха ночью 8-13 градусов тепла, днем 11-16 градусов тепла.

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В южной части ожидаются дожди, местами сильные. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем 14-20 градусов тепла.

В Киеве 20 апреля - местами дожди. Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днем 11-13 градусов тепла.