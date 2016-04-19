Задержанного в оккупированном Крыму журналиста Семену отпустили под подписку о невыезде – адвокат

Об этом "Крым.Реалии" сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

"В два часа закончился его допрос в качестве подозреваемого, его подозревают по части 2 статьи 280.1 Уголовного кодекса. Предъявляют ему то, что он якобы подготовил и отправил для публикации в "Крым.Реалии" статью, которую российские эксперты посчитали экстремистской. Николай вину не признает. Он отпущен под подписку о невыезде", – сказал адвокат.

Он также уточнил, что все, что было изъято в доме журналиста – компьютеры, ноутбуки, флэш-накопители, литература – будут подвергнуто экспертизе. По мнению адвоката, эта процедура может занять 2-3 месяца, после чего допросы продолжатся.

Двое других крымских журналистов были привлечены в качестве свидетелей, однако, сославшись на 51 статью Конституции России, отказались от показаний.

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Утром 19 апреля в Крыму российские силовики провели ряд обысков в домах журналистов в поисках связей с изданием "Крым.Реалии".

Так называемый "прокурор Республики Крым" Наталья Поклонская заявила о возбуждении уголовного дела в отношении крымского журналиста за призыв в СМИ к экстремистским действиям. По ее словам, в статье журналиста содержались некие высказывания, угрожающие территориальной целостности РФ.

Позже стало известно, что речь идет о Николае Семене.

Его сын рассказал "Крым.Реалии", что обыск в доме его отца длился несколько часов.

На сайте оккупационной "прокуратуры Крыма" также появилась информация о проведении следственных действий в отношении еще ряда журналистов, однако их имена и фамилии не названы.