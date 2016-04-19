Порошенко связался с Савченко по телефону
16:36, 19 апреля 2016Общество
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Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с летчицей и народным депутатом Надеждой Савченко, незаконно осужденной в РФ.
Порошенко провел телефонный разговор с Савченко / president.gov.ua
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.
"Президент позвонил Надежде Савченко. Подробности позже", - отметил он.
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Напомним, президент Украины Петр Порошенко после вынесения приговора Савченко заявил, что Украина готова передать Российской Федерации задержанных на Донбассе российских спецназовцев Александрова и Ерофеева в обмен на освобождение украинской летчицы. Адвокат Илья Новиков отмечает, что Александров и Ерофеев - главные кандидаты на обмен Савченко. Однако вместе с тем обмен Савченко на ГРУшников - не единственный вариант для ее возвращения в Украину.
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