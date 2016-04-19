В Ривне появилась патрульная полиция

Об этом в своем Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"193 патрульных Ривне присягнули на верность Украинскому народу. С сегодняшнего вечера покой жителей будут круглосуточно охранять 20 патрульных экипажа. Каждый из твоих новых полицейских, Ривне, выдержал колоссальный конкурс – 26 человек на место! В ходе жесткого интенсивного обучения были отчислены ещё 100 человек. И только самые мотивированные сегодня принесли присягу!", - написал Аваков.

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По его словам, средний возраст полицейских – 25 лет. Среди них - 26 девушек, 81% патрульных - с высшим образованием, а 22 человека прошли АТО

Аваков также отметил, что Ровно – 22-й город, где заступила на службу патрульная полиция.