Мотоцикл "Днепр" врезался в дерево: трое погибших, один раненый

Вблизи с. Владимиро-Ульяновка Александрийского района Кировоградской области на автодороге Александрия-Полтава мотоциклист с тремя пассажирами на мотоцикле "Днепр-11" не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате погибли 3 человека и 1 человек с травмами разных степеней тяжести госпитализирован в районную больницу.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Кировоградской области. По факту события правоохранительными органами проводится расследование.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 137 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 19 человек и 182 травмированы.