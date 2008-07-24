Мотоцикл "Днепр" врезался в дерево: трое погибших, один раненый
За сутки зарегистрировано 137 ДТП
Вблизи с. Владимиро-Ульяновка Александрийского района Кировоградской области на автодороге Александрия-Полтава мотоциклист с тремя пассажирами на мотоцикле "Днепр-11" не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате погибли 3 человека и 1 человек с травмами разных степеней тяжести госпитализирован в районную больницу.
На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Кировоградской области. По факту события правоохранительными органами проводится расследование.
Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 137 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 19 человек и 182 травмированы.