Защита ГРУшников собирается обжаловать приговор

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила адвокат Ерофеева Оксана Соколовская.

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"На 90%, что приговор будет обжалован", - отметила она. Однако Соколовская не сказала, когда именно может быть обжалован приговор, сославшись на то, что еще нет собственно его текста.

Как сообщал УНИАН, Александрова и Ерофеева приговорили к 14 годам лишения свободы каждого с конфискацией имущества. Приговор сегодня, 18 апреля, вынес Голосеевский райсуд Киева.