Защита ГРУшников собирается обжаловать приговор
17:45, 18 апреля 2016Общество
1289 0
Приговор задержанным на Донбассе российским диверсантам Александру Александрову и Евгению Ерофееву, скорее всего, обжалуют.
Приговор Александрову и Єрофєєву, скорее всего, будет обжалован / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила адвокат Ерофеева Оксана Соколовская.
Читайте такжеАдвокат Савченко хочет договориться об обмене на Александрова и Ерофеева
"На 90%, что приговор будет обжалован", - отметила она. Однако Соколовская не сказала, когда именно может быть обжалован приговор, сославшись на то, что еще нет собственно его текста.
Как сообщал УНИАН, Александрова и Ерофеева приговорили к 14 годам лишения свободы каждого с конфискацией имущества. Приговор сегодня, 18 апреля, вынес Голосеевский райсуд Киева.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter