С понедельника в Украину возвращаются дожди

В понедельник по всей территории Украины пройдут влажные атмосферные фронты, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в западных и северных областях, а днем по всей Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер южный с переходом в западных и северных областях на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +10-15°С; днем на побережье морей, в западных и северных областях +17-22°С, на остальной территории температура ожидается на уровне +23-28°С.

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В Киеве в понедельник ночью местами и днем везде ожидается кратковременный дождь, грозы; температура ночью +13-15°С, днем +18-20°С.