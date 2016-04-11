Завтра синоптики обещают украинцам теплый дождливый день: температура достигнет +24°

12 апреля в большинстве областей Украины пройдут кратковременные грозовые дожди, от небольших до умеренных, пишет Opogode.ua.

Температура воздуха повысится и в течение дня составит 14-20 градусов тепла. В южной части и на юго-востоке до 20-24 градусов тепла.

В западной части пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 8-13 градусов тепла, днем ​​15-20, на Закарпатье до 22 градусов тепла.

В северных областях будет царить влажная погода. Температура воздуха ночью 8-13 градусов тепла, днем ​​14-19 градусов тепла.

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В восточных областях - местами дожди. Температура воздуха ночью 9-14 градусов тепла, днем ​​15-20, в Донецкой области до 22 градусов тепла.

В центральной части - кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем ​​16-22 градуса тепла.

В южной части пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем ​​19-24 градуса тепла, на побережье морей 13-17 градусов тепла.

В Киеве 12 апреля ожидается дождь, местами с грозой. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем ​​16-19 градусов тепла.

Ветер в Украине восточный, 5-10 м/с.