Начался третий, основной этап учений "Си Бриз"

В Крыму, Одесской и Николаевской областях начался третий, основной этап украинско-американских военно-морских учений с приглашением других стран “Си Бриз – 2008”.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны, в ходе этого этапа предусмотрено осуществить развертывание международных сил и проведение миротворческой операции.

В Минобороны сообщили, что уже вторые сутки в Черном море тренируются военные моряки США, Украины, Греции, Турции и Великобритании. Они отрабатывают совместные задания по проводке кораблей по тралам, тактическому маневрированию и маневрированию кораблей в ночных условиях, провели учения по противовоздушной обороне с привлечением самолета Бе-12 Военно-Морских сил ВСУ.

Одновременно продолжаются тренировки водолазов, роботу которых обеспечивают вспомогательное судно Королевских ВМС Великобритании “Дилижанс”, спасательный буксир “Кременец” и санитарный катер “Сокаль” ВМС Украины. Во время водолазных спусков участники учений обмениваются опытом по применению подводного гидравлического оборудования и использованию инструмента, предназначенного для подводной резки.

“Согласованные действия всех участников учений “Си Бриз – 2008” в море, на суше и в воздухе является ярким подтверждением эффективного руководства международными силами со стороны объединенного штаба. Все действуют как единая команда, и это добавляет нам уверенности в успешном выполнении поставленных заданий”, - сказал руководитель учений “Си Бриз – 2008” первый заместитель командующего ВМС Украины вице-адмирал Виктор МАКСИМОВ.