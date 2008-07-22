Одна из улиц Одессы названа именем Чорновола

Одесский горсовет принял решение о переименовании улицы Новой в улицу Вячеслава Чорновола.

Об этом сообщили УНИАН в горуправлении информации.

«Решение о названии улицы именем украинского политика, лидера Народного Руха Украины Вячеслава Чорновола было принято в связи с 70-летием со дня его рождения (В.Чорновил родился 24 декабря 1937 г.- Прим.)», – говорится в сообщении.

По словам замначальника горуправления Елены ВАРИЧЕВОЙ, горсовет внес изменения также в названия ряда других улиц, переулков и скверов Одессы с учетом рекомендаций рабочей группы по уточнению топонимических названий Одессы и их использования, а также рекомендаций историко-топонимической комиссии горсовета.