Одна из улиц Одессы названа именем Чорновола
20:00, 22 июля 2008Общество
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Изменены еще несколько топонимов
Одесский горсовет принял решение о переименовании улицы Новой в улицу Вячеслава Чорновола.
Об этом сообщили УНИАН в горуправлении информации.
«Решение о названии улицы именем украинского политика, лидера Народного Руха Украины Вячеслава Чорновола было принято в связи с 70-летием со дня его рождения (В.Чорновил родился 24 декабря 1937 г.- Прим.)», – говорится в сообщении.
По словам замначальника горуправления Елены ВАРИЧЕВОЙ, горсовет внес изменения также в названия ряда других улиц, переулков и скверов Одессы с учетом рекомендаций рабочей группы по уточнению топонимических названий Одессы и их использования, а также рекомендаций историко-топонимической комиссии горсовета.
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