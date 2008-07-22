В Днепропетровске арестовали двух “черных маклеров”

По представлению прокуратуры Днепропетровской области Индустриальным районным судом Днепропетровска арестованы два “черных маклера, занимавшиеся мошенничеством с жильем граждан Новомосковска.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

„Черные маклеры” на рынке недвижимости подыскивали социально незащищенных лиц и предлагали им обменять свое жилье на другое. Однако в дальнейшем обманутые граждане оставались вообще без жилья. Установлено 6 эпизодов преступной деятельности.

“Черным маклерам”, одному из которых 40 лет, другому – 23 года, предъявлено обвинение по ч.2 и ч.4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).