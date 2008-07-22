У Черновецкого решили не пускать на Майдан ДДТ и Братьев Карамазовых

Власти Киева запретили концерт групп «Братья Карамазовы» и «ДДТ» 26 июля на Майдане Незалежности, организованный в рамках празднования 1020-летия Крещения Киевской Руси.

Об этом сегодня УНИАН сообщил народный депутат, руководитель Киевской городской организации Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ.

Он отметил, что концерт анонсировался еще с конца апреля ввиду начала всеукраинского тура групп «ДДТ» и «Братья Карамазовы», а также ряда других украинских групп. 26 июля на Майдане Незалежности должен был состояться заключительный этап тура.

В.ГОРБАЛЬ обратил внимание, что концерт был запланирован с благословения митрополита Киевского и всей Украины ВЛАДИМИРА.

По словам депутата, на проведение концерта были получены все соответствующие документы, в том числе и Киевской горгосадминистрации, в частности, разрешение на установку сцены. Были получены также согласования в Управлении государственной охраны и Управлении ГАИ Киева.

Как сообщил В.ГОРБАЛЬ, по состоянию на сегодняшнее утро никаких претензий ни от кого от представителей столичной власти не поступало по поводу концерта. Вместе с тем, когда начался монтаж сцены, на Майдан пришел начальник Главного управления внутренней политики Виктор ГОНЧАРУК и, ссылаясь на внесенные в предыдущее распоряжение КГГА уточнения, сообщил о переносе концерта на Певческое поле.

«Копию распоряжения, я бы сказал, документа, который похож на распоряжение, предъявил нам начальник Управления внутренней политики Киева ГОНЧАРУК, когда мы начали монтаж сцены, где-то часов в 12.00. Причем строчка о переносе нашего мероприятия туда была вбита между строк», - рассказал В.ГОРБАЛЬ.

«Замечу, что на прошлую пятницу уже был известен график проведения всех общегосударственных мероприятий, связанных с приездом великих гостей в Киев. Поэтому говорить о каких-то новых появившихся обстоятельствах не приходится», - подчеркнул В.ГОРБАЛЬ.

Он заявил, что проведение концерта на Певческом поле невозможно из-за того, что там началась подготовка к выставке цветов, которая проходит традиционно ко Дню независимости Украины. По словам В.ГОРБАЛЯ, директор Певческого поля сейчас «в недоумении» по поводу возможности проведения там «каких-то массовых мероприятий». Кроме того, подчеркнул депутат, обеспокоены невозможностью сооружения там конструкции и представители Национального олимпийского комитета Украины, поскольку планировалось, что сцена на Майдане Незалежности будет передана НОК в безоплатное пользование на следующий день, 27 июля, для церемонии проводов украинской олимпийской сборной в Пекин.

По словам В.ГОРБАЛЯ, если путем переговоров со столичной властью конфликтная ситуация не будет разрешена, то будет подано обращение в суд, и сейчас юристы готовят соответствующие документы. Он выразил надежду, что концерт все-таки состоится на Майдане Незалежности.

«У нас есть повод сейчас подать иск в суд. По крайней мере, решение до конца дня у нас может быть одного из судов Киева о приостановлении действия того распоряжения, копию которого нам показал, даже не вручил, представитель Киевской городской госадминистрации. В этом я уверен», - сказал В.ГОРБАЛЬ.

«Разрешение было дано, и никто отступать не будет», – добавил присутствовавший на Майдане народный депутат от Партии регионов Нестор ШУФРИЧ.

«Абсолютно непонятна мотивация внесения изменений в уже согласованное действующее распоряжение, и это при том, что других мероприятий в это время на площади не предвидится», – подчеркнул депутат.

По словам Н.ШУФРИЧА, если даже такое распоряжение о внесении изменений существует, то это можно рассматривать не иначе как давление на граждан с точки зрения проведения собраний и акций в установленный законом порядок.