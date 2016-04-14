Бойцы "Альфы" возмущены позицией замначальника управления "А", которая "порочит имена погибших побратимов"
Бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" возмущены позицией заместителя начальника управления "А" Андрея Дубовика, который, по их словам, "порочит имена тех побратимов, погибших в бою".
Об этом говорится в заявлении сотрудников спецподразделения "Альфа", опубликованном на сайте СБУ.
"Спекулировать именем Геннадия Биличенка, который первым среди всех военнослужащих на Донбассе погиб в неравном бою, спасая товарищей, для офицера СБУ является бесчестьем!" - говорится в заявлении. При этом бойцы "Альфы" отмечают, что Дубовик "расписывает свои подвиги в интернете", а погибшего товарища вспоминает "сухими" словами - "погиб смертью храбрых".
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"Где был сегодня Андрей Дубовик? Как он почтил память своего собрата? Понятно, что смотреть в глаза жене и сыну погибшего товарища гораздо труднее, чем рассказывать о своем собственном героизме для обретения дешевой славы в Интернете", - указано в письме "Альфы".
Кроме того, в спецподразделении сообщают, что Дубовик лично как один из руководителей группы отвечал за организацию спецоперации, за жизни своих подчиненных, за организацию надлежащей охраны и обороны места остановки группы во главе с двумя заместителями Председателя СБУ под Славянском 13 апреля 2014 года. "Зато он не стесняется признаться, что не выполнил задание и оставил руководство Службы на поле боя без охраны, а своих товарищей без защиты", - отмечают альфовцы.
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Отметим, ранее издание Цензор.нет опубликовало интервью с нынешним заместителем начальника управления "А" СБУ Андреем Дубовиком. Он рассказал о своем участии в Евромайдане, а также о событиях 13 апреля 2014 года под Славянском, где состоялся первый бой антитеррористической операции. Отмечается, что в нем приняли участие шесть сотрудников спецназа СБУ "Альфа" и один БТР 80-й аэромобильной бригады.