Бойцы "Альфы" возмущены позицией замначальника управления "А", которая "порочит имена погибших побратимов"

Об этом говорится в заявлении сотрудников спецподразделения "Альфа", опубликованном на сайте СБУ.

"Спекулировать именем Геннадия Биличенка, который первым среди всех военнослужащих на Донбассе погиб в неравном бою, спасая товарищей, для офицера СБУ является бесчестьем!" - говорится в заявлении. При этом бойцы "Альфы" отмечают, что Дубовик "расписывает свои подвиги в интернете", а погибшего товарища вспоминает "сухими" словами - "погиб смертью храбрых".

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"Где был сегодня Андрей Дубовик? Как он почтил память своего собрата? Понятно, что смотреть в глаза жене и сыну погибшего товарища гораздо труднее, чем рассказывать о своем собственном героизме для обретения дешевой славы в Интернете", - указано в письме "Альфы".

Кроме того, в спецподразделении сообщают, что Дубовик лично как один из руководителей группы отвечал за организацию спецоперации, за жизни своих подчиненных, за организацию надлежащей охраны и обороны места остановки группы во главе с двумя заместителями Председателя СБУ под Славянском 13 апреля 2014 года. "Зато он не стесняется признаться, что не выполнил задание и оставил руководство Службы на поле боя без охраны, а своих товарищей без защиты", - отмечают альфовцы.

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Отметим, ранее издание Цензор.нет опубликовало интервью с нынешним заместителем начальника управления "А" СБУ Андреем Дубовиком. Он рассказал о своем участии в Евромайдане, а также о событиях 13 апреля 2014 года под Славянском, где состоялся первый бой антитеррористической операции. Отмечается, что в нем приняли участие шесть сотрудников спецназа СБУ "Альфа" и один БТР 80-й аэромобильной бригады.