Суд отказал Генпрокуратуре в избрании меры пресечения Мосийчуку

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Печерский суд отказал в избрании мне меры пресечения... Суд принял решение о возвращении ходатайства ГПУ об изменении ранее избранной мне меры пресечения обратно в прокуратуру, а также отказал в рассмотрении ходатайства о продлении меры пресечения. Справедливое решение приняла судья Цокол», - написал Мосийчук.

Он также отметил, что прибыл на заседание Печерского суда прямо из стационара больницы института им. Шалимова, куда был госпитализирован сегодня утром.

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Сегодня Мосийчук сообщил, что его госпитализировали из-за обострения язвы желудка, но он планирует приехать на судебное заседание.

Напомним, 17 сентября 2015 года Верховная Рада по представлению ГПУ дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в коррупции. В тот день на заседании ВР было продемонстрировано видео с участием якобы Мосийчука, снятое скрытой камерой. На видео речь шла о возможности решения за деньги при содействии Мосийчука определенных деловых вопросов. Через некоторое время депутата задержали в здании парламента.

18 сентября Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, срок действия которого закончился 15 ноября. Вместе с тем в Генпрокуратуре настаивают на содержании Мосийчука под стражей. До сегодня Печерский райсуд уже несколько раз переносил рассмотрение представления ГПУ на избрание Мосийчуку меры пресечения.

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В свою очередь Высший административный суд 17 ноября удовлетворил иск Мосийчука к ВР о признании незаконным и отмене постановления парламента о предоставлении согласия на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест. В ноябре же это решение ВАСУ было обжаловано в Верховном суде, но тот пока свой вердикт не вынес.