Тимошенко обвиняют в саботаже решения Ющенко

Руководство ОАО "Нефтеперерабатывающий комплекс "Галичина" (Дрогобычский НПЗ, Львовская обл.) и ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" (Надвирнянский НПЗ, Ивано-Франковская обл.) обвиняют Кабинет министров Украины в бездействии по принятию решения об аверсном функционировании нефтепровода "Одесса-Броды" по маршруту из Одессы в Броды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили глава Правления НПК "Галичина" Александр ЛАЗОРКО и глава Правления "Нефтехимик Прикарпатья" Александр ШИЛЯЕВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По их словам, в частности, были подписаны протокольные документы по поставке по маршруту из Одессы в Броды 5 млн. тонн легкой каспийской нефти в год для переработки на двух западно-украинских НПЗ с безусловной оплатой услуг в интересах ОАО «Укртранснафта» по принципу «качай или плати».

При этом руководители предприятий отметили, что «Укртранснафта» получала бы деньги в том объеме, которые она получает сейчас от прокачки российской нефти по маршруту из Брод в Одессу.

Кроме того, как отметил народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики Игорь ПАЛИЦА, в начале прошлой недели в Азербайджане были подписаны протокольные документы о поставке до конца 2008 года 3 млн. тонн нефти по цене 130 долл./барр. для переработки на двух западно-украинских НПЗ. Однако правительство своей телеграммой запретило «Укртранснафте» подписывать данные договоры, ничем не мотивируя это решение.

«На сегодняшний день ситуация не понятна, был Указ Президента, были даны все команды… были предоставлены банковские гарантии…. Не известно, по каким причинам правительство запретило подписание контрактов, и сегодня заводы не знают, что делать.… И я думаю, если и дальше будет такое поведение со стороны правительства, с нами просто никто не будет разговаривать как с государством», - сказал И.ПАЛИЦА.

Как отметил А.ШИЛЯЕВ, на сегодня оба завода находятся в «глобальной» реконструкции. «Сумма инвестиций составляет миллиард долларов на каждое предприятие, сегодня уже освоено порядка 150 миллионов, что подтверждено комиссией Минтопэнерго», - добавил он.

«Хотелось, чтобы правительство повернулось лицом к нам и к нашим проблемам, хотя бы чтоб наконец-то решился вопрос отмены таможенных пошлин на ввозимое оборудование», - отметил он.

По словам А.ШИЛЯЕВА, предприятия вынуждены искать альтернативные пути поставок нефти, т.к. на сегодня западно-украинские НПЗ стоят уже два года без российской нефти, а используют для переработки только украинскую нефть из западных месторождений.

«На сегодня правительство не стоит на интересах украинского государства. Оно выполняет другие интересы, боится поссориться с Россией, хотя мы предоставили все свои аналитические выводы, что 9 млн. тонн нефти, которые сегодня идут по «Броды-Одесса», спокойно могут идти по другому направлению - по Приднепровским магистральным нефтепроводам, которые на сегодня незагружены, и Россия не теряет возможность транспортировать свою нефть на Черное море. На сегодняшний день я не могу сказать, что правительство стоит на государственных интересах», - подчеркнул И.ПАЛИЦА.

Как сообщал УНИАН, 17 июля Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявил, что в Секретариате Президента возмущены действиями руководства правительства относительно срыва совещания у главы государства по обеспечению работы нефтепровода «Одесса-Броды». По его словам, в среду, 16 июля, Президент Виктор ЮЩЕНКО был намерен провести совещание по вопросам реализации проекта «Одесса-Броды».

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сказала, что вариант аверсного использования «Одесса-Броды», который обсуждается сейчас Секретариатом Президента, является коррупционной схемой наподобие «РосУкрЭнерго».

Напомним, что еще в начале января т.г. руководство ОАО "НПК "Галичина" и ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" обратилось с официальным письмом к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Олегу ДУБИНЕ с просьбой принять решение об "аверсном" функционировании нефтепровода "Одесса-Броды". В частности, руководители НПЗ отмечали, что получили коммерческие предложения о поставках легкой каспийской нефти для переработки на заводах общим объемом не менее 5 млн. тонн в год. При этом отмечено, что предприятия имеют технические возможности для приема и переработки этого объема нефти.

22 мая Президент Виктор ЮЩЕНКО своим Указом создал Межведомственную рабочую группу и поручил ей разработать и подать в недельный срок план мероприятий по переводу с 2008 года нефтепровода «Одесса-Броды» в режим работы по проектному направлению (из Одессы в Броды) с сохранением при этом уровня доходов от его использования.

Справка УНИАН. Нефтетранспортный проект «Одесса-Броды» задумывался с целью диверсификации поставок нефти на украинские НПЗ и развития транзитных возможностей страны. Строительство нефтепровода "Одесса-Броды" завершили в мае 2002 года. Магистраль имеет длину 674 км, диаметр трубы – 1020 мм. Мощность первой очереди нефтепровода и терминала составляет 9-14 млн. тонн в год.

Нефтепровод "Одесса-Броды" планировалось использовать для прокачки каспийской нефти в Европу. Украина в течение двух лет с момента постройки безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по нему в прямом направлении. Не получив конкретных предложений со стороны компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении.

Таким образом, с момента постройки нефтепровод используется в реверсном направлении, что предусматривает транспортировку российской нефти из Брод в Одессу и далее - танкерами через черноморские проливы.

При этом в начале 2007 года Кабинет министров поручил Министерству топлива и энергетики, Министерству экономики вместе с НАК «Нафтогаз Украины» и компанией «Укртранснафта» до 2008 года подготовить к подписанию межправительственный украинско-польский договор по достройке нефтепровода «Одесса-Броды» до польского города Плоцка. Реализация этого проекта должна сделать использование нефтепровода в прямом режиме более привлекательным. Впоследствии нефтепровод планируется продлить до Гданьска.

В 2007 году по трубопроводу "Одесса-Броды" в реверсном режиме прокачано 9,056 млн. тонн нефти, в 2006 г. – 3,418 млн. тонн, в 2005 г. – 5,754 млн. тонн, в 2004 г. – 1,048 млн. тонн.

Всего за время работы реверсного маршрута, по состоянию на 31 декабря 2007 года, прокачано 19,276 млн. тонн сырья, а Украина получила в виде платежей за транзит и портовых сборов 205,4 млн. долларов.