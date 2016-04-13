В Минюсте РФ заявили, что не получали от Украины запрос о передаче Савченко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российского министерства.

"По состоянию на 13 апреля, обращение Министерства юстиции Украины, касающееся передачи в Украину для отбывания наказания в виде лишения свободы осужденной Савченко, в Минюст России не поступало", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что переговоры с российской стороной о возвращении в Украину Савченко проходят только на дипломатическом и политическом уровнях, юридические процедуры пока не применяются.

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"Юридические процедуры, которые может применять Министерство юстиции, - это исключительно экстрадиция. Она определена конвенцией... На сегодняшний день этот процесс не запущен. Продолжается процесс политических переговоров", - добавил Петренко.

Справка УНИАН. 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области (Россия) приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство двух российских журналистов.

После оглашения приговора она заявила, что не будет подавать апелляцию, и с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.

На сегодняшний день достоверной информации о состоянии ее здоровья нет.

5 апреля вступил в силу приговор в отношении летчицы, и с этого дня власть РФ может этапировать Савченко к месту отбывания наказания.