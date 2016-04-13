Савченко после капельницы чувствует себя лучше, от больницы отказывается - адвокат

Об этом сообщил на своей странице в Facebook ее адвокат Илья Новиков.

"Я сейчас виделся с Надеждой Савченко. После капельницы в воскресенье она чувствует себя лучше. Лучше - только потому, что на выходных было совсем плохо. Сейчас у нее помимо общей слабости аномальные реакции - мерзнут руки и жар по всему телу. Зато кровь разжижилась до нормальных значений", - написал он.

Адвокат напомнил, что 10 апреля на фоне обезвоживания анализы Савченко "показали какую-то запредельную густоту, несовместимую с жизнью".

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"ФСИНовское начальство после паники и накачки сверху впервые за полтора года выдало ей неположенный второй матрас и очень хочет перевести ее от греха в больницу. Надежда пока не соглашается, требование по допуску украинских медиков не снимает. На новости из Киева о ходе переговоров по ней лично и по остальным реагирует сдержанно", - рассказал Новиков.

По его словам, завтра Савченко должна посетить сестра Вера.

"Надежда передает всем привет. Околотюремный кот Василий, у которого уже появились свои фанаты, присоединяется к этому привету. Василий оптимист, будьте как Василий", - написал Новиков.