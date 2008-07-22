В Киев сегодня прибывают моряки с "Леманн Тимбер"

Сегодня, 22 июля, в Киев из Омана чартерным авиарейсом прибывают освобожденные из пиратского плена моряки "Леманн Тимбер".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

По прибытии самолета из Салалы в Киев состоится совместная пресс-конференция омбудсмана Украины Нины КАРПАЧЕВОЙ и моряков "Леманн Тимбер".

По данным пресс-службы, пресс-конференция начнется 22 июля в 15.00 в Лазурном зале аэропорта "Борисполь".

Аккредитация проводится по телефонам (044)253-75-23, (044) 253-21-54.