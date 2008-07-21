Волынь отмечает 64-ю годовщину освобождения от фашистов

Волынь отмечает сегодня 64-ю годовщину со дня освобождения от фашистских захватчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, по этому поводу в Луцке состоялся торжественный митинг и возложение цветов к центральной стеле на Мемориале Памяти. В мероприятиях приняли участие первые лица города и области, ветераны, представители общественных организаций.

Выступая на митинге, председатель Волынской облгосадминистрации Николай РОМАНЮК поздравил всех присутствующих с памятной датой и отметил: «Мы глубоко чтим всех, завоевавших победу в жестоких боях и самоотверженно трудившихся в тылу. Земной поклон славным освободителям Волыни за то, что отвоевали нашу родную землю, отстояли нашу историю, нашу страну и наше будущее». «Заботу о ветеранах мы всегда считали своим главным долгом и делом чести. Поэтому и в дальнейшем будем делать все возможно, чтобы на склоне лет вы чувствовали постоянное внимание и тепло наших благодарных сердец", заверил Н.РОМАНЮК.

Также, в честь этого праздника шести ветеранам Великой Отечественной войны объявлена Благодарность городского председателя Луцка и вручена материальная помощь.

Справка: 21 июля 1944 года от фашистских захватчиков были освобождены райцентры Ратное, Старовыжевка, Любомль, Иваничи, населенные пункты Заболотье, Шацк, города Владимир-Волынский, Устилуг. Свыше 25 тысяч воинов похоронены на 160 военных кладбищах в братских и отдельных могилах, из них – 26 Героев Советского Союза.

С 22 июня 1941 года по 21 июля 1944 года на Волыни гитлеровцы уничтожили 165 тысяч мирного населения, свыше 30 тысяч юношей и девушек было угнаны в рабство в фашистскую Германию.