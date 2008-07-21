Ющенко запрещает Тимошенко продавать госпакеты акций

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом приостановил действие отдельных положений распоряжений Кабинета Министров Украины от 16 января 2008 года №81-р и от 22 февраля 2008 года №367-р относительно перечня государственных предприятий, которые подлежат первоочередной продаже, и перечня предприятий, государственные пакеты акций которых подлежат продаже. Текст Указа размещен на официальном сайте Президента Украины.

Как идет речь в документе, отмеченными распоряжениями Кабмин утвердил, в частности, перечень хозяйствующих обществ, государственные пакеты акций (доли) которых подлежат первоочередной продаже в 2008 году, и перечень хозяйствующих обществ и холдинговых компаний, государственные пакеты акций (доли) которых подлежат продаже в 2008 году. В частности, предусмотрено осуществить в 2008 году продажу открытых акционерных обществ «Турбоатом», «Феодосийская судостроительная компания «Море», «Научно-исследовательский институт электромеханических приборов», «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения», а также Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд и Херсонского государственного завода «Паллада».

В Указе Президент, в частности, отмечает, что названные распоряжения Кабинета Министров Украины не соответствуют Конституции Украины. В соответствии с пунктом 7 части первой статьи 92 Конституции Украины, подчеркивается в Указе, правовой режим собственности определяется исключительно законами Украины.

Согласно Указу, ОАО «Научно-исследовательский институт электромеханических приборов», «Феодосийская судостроительная компания «Море» и Херсонский государственный завод «Паллада» обеспечивают обороноспособность государства, изготовление и ремонт оружия и военной техники, а следовательно являются предприятиями, которые, по закону Украины «О приватизации государственного имущества», не подлежат приватизации.

“Открытое акционерное общество «Турбоатом» - разработчик и производитель передовых образцов турбин для атомных, тепловых и гидравлических электростанций, Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения» обеспечивает выпуск научно-технической продукции в отрасли насосостроения для атомной и тепловой энергетики, химической и нефтехимической промышленности, горно-металлургического комплекса, водоснабжения, коммунального хозяйства. Продажа названных объектов осложнит реализацию Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года, приведет к потере Украиной статуса ведущего государства в сфере энергетического машиностроения, угрожает экономической безопасности государства”, - говорится в Указе Президента.

Также в Указе отмечается, что в перечень объектов, которые подлежат первоочередной продаже согласно распоряжению Кабмина от 16 января 2008 года №81-р, включен Криворожский горно-обогатительный комбинат окисленных руд (не завершенное строительство). “Следует отметить, что в строительстве этого комбината принимали участие Румыния, Республика Болгария, Словацкая Республика, Федеральная Республика Германия, с которыми Украина в настоящее время не имеет согласованной позиции относительно дальнейшего распоряжения имуществом этого предприятия. Принятие в одностороннем порядке решения о приватизации Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд является основанием для предъявления претензий названных государств относительно нарушения Украиной взятых обязательств”, - сообщается в Указе Президента.

Указ вступает со дня его опубликования.

Президент также обратился в Конституционный Суд Украины с просьбой рассмотреть вопрос о конституционности этих распоряжений правительства.