У Тимошенко намекают тайваньцам, что судиться - себе дороже

В Министерстве Украины по делам семьи, молодежи и спорта не исключают подачи иска в суд к тайванской компании Archasia Design Group относительно возмещения ущерба, нанесенного компанией из-за того, что на протяжении более трех месяцев она не предоставила легализованных документов, злоупотребляя статусом победителя конкурса и затягивая реконструкцию НСК "Олимпийский".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минсемьи.

Как напоминает пресс-служба, “25 июня Министерство Украины по делам семьи молодежи и спорта официально уведомило Archasia Design Group о прекращении каких-либо переговоров как с победителем конкурса на генерального проектировщика реконструкции НСК "Олимпийский". Такое решение было принято на основании заключения временной рабочей группы и протеста Генеральной прокуратуры Украины, поддержано Кабинетом министров Украины”. “Это означает, что на сегодня победителя конкурса на генерального проектировщика реконструкции НСК "Олимпийский" нет”, - говорится в сообщении.

“Министерство тщательным образом рассмотрит документы, которые поступили от Archasia Design Group. Однако документы лишь будут приняты к сведению, поскольку должны были быть предоставлены еще на дату объявления конкурса”, - отмечает пресс-служба и не исключает, что “изучив документы в установленный законодательством срок, Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта подаст иск в суд к тайванской компании Archasia Design Group.

Как сообщал УНИАН, Archasia Design Group выиграла конкурс на реконструкцию Национального спортивного комплекса «Олимпийский» в Киеве, но в июне украинская сторона аннулировала контракт по техническим причинам.

15 июля компания Archasia Design Group Limited подала иск в Окружной административный суд Киева с требованием обязать Министерство по делам семьи, молодежи и спорта возобновить с ней переговоры о реконструкции Национального спортивного комплекса «Олимпийский» и обеспечить ее право на проведение этой реконструкции.

Как сообщил менеджер компании Апекс ЧЕН, работы над проектом реконструкции не прекращены, и в целом на сегодняшний день компания потратила около 1 млн. долларов на проектирование. При этом компания передала в УЕФА доработанный проект реконструкции стадиона с целью продемонстрировать и доказать состоятельность своего проекта. По мнению А.ЧЕНА, компания способна полностью завершить реконструкцию стадиона к середине 2010 года.

Справка УНИАН. Компания Archasia Desigh Group Limited (Тайвань) - один из мировых лидеров в области проектирования, строительства и реконструкции масштабных сооружений как общехозяйственного, так и специального (в том числе спортивного) назначения. Среди законченных проектов компании - стадионы в Тайбее и ряде китайских городов, административные и технологические офисы мировых лидеров компьютерного производства, ряд ключевых спортивных сооружений Пекинской Олимпиады-2008, масштабные офисно-торговые комплексы во Владивостоке, Пекине и др.