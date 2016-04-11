Договоренности по освобождению Савченко сорвались - сестра
Договоренности по освобождению украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко из российского СИЗО сорвались.
Об этом на своей странице в Facebook заявила сестра Савченко Вера.
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"Пока "политики" формируют "коалицию", сорвались договоренности о главной ценности Европы - человеческой жизни! Порошенко, Путин верните Надю! Призываю всех писать посты о Надежде Савченко...", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 10 апреля, адвокат Марк Фейгин объяснил, как работает кремлевская пропаганда по вопросу освобождения незаконно осужденной в России украинской летчицы Надежды Савченко, которая с 6 апреля придерживается сухого голодания.
«Теперь еще раз, как работает в последние дни кремлевская пропаганда. Для общего понимания ситуации вокруг кейса Савченко. Во-первых, Кремль пытается убедить, что никакой сухой голодовки Савченко нет. Мол, это "диета", манипуляции общественным мнением и т. д.», - заявил он.
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Напомним, 22 марта, Донецкий городской суд Ростовской области (Россия) приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство двух российских журналистов.
После оглашения приговора она заявила, что не будет подавать апелляцию, и с 6 апреля возобновила сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.