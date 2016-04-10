Кремль пытается внушить, что никакой сухой голодовки Савченко нет - адвокат

Адвокат Марк Фейгин объяснил, как работает кремлевская пропаганда по вопросу освобождения незаконно осужденной в России украинской летчицы Надежды Савченко, которая с 6 апреля проводит сухую голодовку.

«Теперь ещё раз, как работает в последние дни кремлёвская пропаганда. Для общего понимания ситуации вокруг кейса Савченко. Во-первых, Кремль пытается внушить, что никакой сухой голодовки Савченко нет. Мол, это "диета", манипуляции общественным мнением и т.д.», - написал Фейгин в Twitter.

Читайте такжеВ Москве прошел пикет в поддержку Савченко, полиция задержала активистов

«Во-вторых, через гласные и закулисные источники вбрасывается инфа, что не надо шуметь, скоро всё решим. Вот и четверых (украинцев - УНИАН) скоро отпустим», - добавил адвокат.

Также Фейгин обратил внимание, что власти РФ делают вид, что готовы обменять Савченко на россиян.

«В-третьих, Кремль изображает готовность идти на уступки по обмену, хотя публично не раз говорил обратное. Посмотрите, что говорит Песков», - написал Фейгин.

По его данным, «несмотря на то, что Савченко отпустят, параметры договора ещё будут согласовываться. И "развод" публики для Кремля важная часть этой сделки».

Читайте такжеАдвокат рассказала, когда Россия может передать украинских политзаключенных

Как сообщал УНИАН, 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области (Россия) приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство двух российских журналистов.

После оглашения приговора она заявила, что не будет подавать апелляцию, и с 6 апреля возобновила сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.