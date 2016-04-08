СБУ показала, как задерживала в Украине подполковника российского ГРУ (видео)

Видеозапись опубликована на канале YouTube Службы безопасности Украины.

Отмечается, что бывший офицер Главного разведывательного управления Генштаба вооруженных сил СССР был "расконсервирован" российскими спецслужбами после начала агрессии РФ против нашей страны.

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"Он получил задание через подкуп привлекать к сотрудничеству украинских военнослужащих для получения данных о боевых частях и подразделениях ВСУ в районе проведения антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

В СБУ сообщают, что представителей российского ГРУ ГШ особенно интересовали копии и оригиналы документов штабов и других органов военного управления по организации боевого применения войск.

"Подполковник запаса вместе с сыном вышли с предложением о "сотрудничестве" на украинских военных, после чего сотрудники СБ Украины начали спецоперацию по разоблачению и задержанию российских шпионов", - подчеркнули в СБУ.