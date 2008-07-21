К вопросу о дублировании: кассовые сборы в кинотеатрах выросли на 4 %

Поступления от кинопроката в Украине за первое полугодие 2008 года возросли на 6,3 млн. грн. или на 4 % - до 151,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в международной ассоциации производителей и дистрибьюторов фильмов Motion Picture Association (MPA).

В соответствии с данным MPA, за первое полугодие прошлого года поступления от кинопроката в Украине составили 145,2 млн. грн.

По словам генерального директора кинопрокатной компании B&H Film Distribution Богдана БАТРУХА, обнародованные MPA данные свидетельствуют о том, что на рынке кинопроката в Украине сегодня отсутствуют какие-либо негативные тенденции, он продолжает стабильно расти.

«Сегодня уже с уверенностью можно говорить, что отдельные заявления о каких-то проблемах с прокатом дублированных на украинский язык кинофильмов имели не экономический, а политический подтекст, и были сделаны либо далекими от реалий рынка людьми, либо просто циниками», - подчеркнул гендиректор B&H.

«Украинцы, как на западе, так и на юге, востоке страны продолжали и продолжают ходить в кинотеатры. А единственной проблемой, которая их действительно тревожит, является качество кинопродукции, которую они смотрят», - добавил Б.БАТРУХ.

Справка УНИАН. Motion Picture Association (MPA) была основана в 1945 году для помощи международной киноиндустрии. Ассоциация является спонсором нескольких наград.

Членами МРА являются крупнейшие производители и дистрибьюторы фильмов в мире - Paramount Pictures, Sony Pictures, Universal City Studios, Walt Disney Studios, 20 Century Fox Film, Warner Bros и др.

Согласно данным опроса, проведенного компанией First Movies International в декабре 2007 года по заказу Sony и Disney, 19% опрошенных заявили о необходимости увеличения количества фильмов, которые дублируются на украинский язык, еще 24% респондентов поддерживают такую идею, 30% опрошенных нейтрально к этому относятся.