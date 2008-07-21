Из последних преступлений милиция отметила одну кражу среди бела дня

В Тернопольской области с начала года совершены 165 квартирных краж.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе общественных связей областного управления милиции, отметив, что это на 50 случаев меньше, чем в прошлом году за этот же период. Раскрыть в этом году удалось 125 краж (76% из совершенных).

Среди последних преступлений стражи порядка отметили кражу, совершенную средь бела дня. Воры прямолинейно выломали замок на входных дверях и вынесли с квартиры ювелирных изделий на 7 тыс. грн.

Еще одна тенденция появилась в последнее время, как отметили в управлении МВД, - похищение вещей при присутствии хозяев. Воры похищают телефоны или сумочки, пользуясь тем, что хозяева оставляют двери не закрытыми, и сразу скрываются.