В Ивано-Франковске подпольная типография изготавливала фальшивые украинские паспорта

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, организовали печать фальшивых внутренних и заграничных паспортов граждан Украины и вида на жительство жители Ивано-Франковска и Закарпатской области.

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Они оказывали "услуги" украинцам, которые хотели выехать в страны Евросоюза, и иностранцам, которые хотели жить в Украине.

Клиентам, которые из-за нарушения визового режима потеряли право въезда на территорию Шенгенской зоны, злоумышленники изготавливали паспорта-двойники реально существующих людей. Они лишь вклеивали в документ фото заказчика, который планировал ехать в Европу. Стоила такая услуга от 2 до 3 тыс. евро.

Для иностранцев, желающих получить вид на жительство в Украине, злоумышленники подыскивали украинок, готовых за вознаграждение заключить с иностранцами фиктивный брак, и изготавливали фальшивые виды на жительство.

Во время обысков в квартирах и машинах организаторов сделки правоохранители изъяли десятки внутренних и заграничных паспортов, фотографии клиентов, сотни фальшивых документов, в частности, справки о присвоении идентификационных кодов, вида на жительство, свидетельства о рождении. Сотрудники спецслужбы также обнаружили печатное оборудование, полиграфические краски, поддельные печати, клише и штампы органов государственной власти и правоохранительных органов.

Продолжаются оперативно-следственные действия.