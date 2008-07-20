В Донецке в гараже взорвался автомобиль
10:44, 20 июля 2008Общество
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"Жигули" на газовом оборудовании
Сегодня около трёх часов ночи в Донецке на проспекте Ленинском в гараже, где хранился легковой автомобиль ВАЗ-2106 с газобаллонным оборудованием, произошли два взрыва с дальнейшим возгоранием.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в течение часа два отделения Государственной пожарной охраны пожар ликвидировали.
Жертв и пострадавших нет.
Всего за минувшие сутки в Украине зарегистрирован 141 пожар, в том числе в жилом секторе 85 пожаров, на которых обнаружены тела трех погибших.
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