Парашютистка погибла при посадке в самолет

Парашютистка погибла в Эстонии при посадке в самолет от удара винта работавшего двигателя, сообщил в субботу Эстонский союз парашютного спорта.

ЧП произошло в субботу на аэродроме Куузику в Раплском уезде Эстонии, когда группа парашютистов садилась в стоявший на летном поле самолет Britten Norman Islander с уже запущенными двигателями.

По невыясненным причинам, одна из женщин-спортсменок шагнула в сторону крутящегося винта и получила удар лопастями. От полученных травм она скончалась на месте.

По данным союза, 29-летняя женщина была опытной парашютисткой и совершила уже 224 прыжка. Она знала все необходимые правила и предписания. Расследованием обстоятельств случившегося занимается полиция.