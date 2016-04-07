Суд объявил перерыв по делу ГРУшников Ерофеева и Александрова до 8 апреля
20:33, 07 апреля 2016Общество
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Судебное заседание по делу Александрова и Ерофеева продолжится завтра в 9:30, планируется, что суд завершит изучать письменные доказательства стороны защиты и определится с графиком и способом допроса свидетелей защиты.
Судебное заседание по делу Александрова и Ерофеева продолжится завтра в 9:30 / фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня коллегией судей Голосеевского суда Киева.
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В течение сегодняшнего заседания суд изучал письменные доказательства стороны защиты, среди которых были справки и другая информация со стороны так называемых “должностных лиц” “ЛНР” о том, что Александров и Ерофеев были милиционерами “ЛНР”, а также информация от совместного Центра контроля и координации режима прекращения огня на Донбассе о том, что якобы часть пострадавших бойцов ВСУ получили ранения от так называемого “дружеского” огня от минометного обстрела со стороны сил АТО.
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