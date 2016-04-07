Суд объявил перерыв по делу ГРУшников Ерофеева и Александрова до 8 апреля

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня коллегией судей Голосеевского суда Киева.

Читайте такжеАдвокат российского ГРУшника хочет допросить Юрия Луценко и "милиционеров ЛНР"

В течение сегодняшнего заседания суд изучал письменные доказательства стороны защиты, среди которых были справки и другая информация со стороны так называемых “должностных лиц” “ЛНР” о том, что Александров и Ерофеев были милиционерами “ЛНР”, а также информация от совместного Центра контроля и координации режима прекращения огня на Донбассе о том, что якобы часть пострадавших бойцов ВСУ получили ранения от так называемого “дружеского” огня от минометного обстрела со стороны сил АТО.