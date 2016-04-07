Минюст обещает запустить "Онлайн-дом юстиции" в этом году

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко во время презентации этой услуги сегодня в Киеве.

"Такие он-лайн дома юстиции - это будет реальность для всей Украины в течение текущего года... Это дополнительные возможности для каждого украинца, который пользуется интернетом, это более 20 дополнительных сервисов, которые мы предлагаем украинцам получить через интернет, это отсутствие необходимости коммуницировать с чиновником, с любым другим должностным лицом, а получить эту услугу в течение нескольких минут через интернет", - сказал Петренко.

Читайте такжеСостояние изготовления паспорта-карточки теперь можно проверить онлайн

По его словам, после того как этот "он-лайн дом юстиции" будет протестирован в течение нескольких недель в Киеве, он будет представлен на заседании правительства.

"Я думаю, что правительство одобрит нашу инициативу", - сказал министр.

Как отметил начальник Главного территориального управления юстиции в г. Киеве Станислав Куценко, сервис уже доступен в Киеве по ссылке: obu.org.ua.

Петренко уточнил, что с 8 апреля сервис будет работать.