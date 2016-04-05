МИД призывает мир усилить политическое и дипломатическое давление на Россию для освобождения Савченко

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Украины в связи с вступлением в силу 5 апреля позорного приговора по делу незаконно заключенной гражданки Украины Надежды Савченко.

МИД Украины выражает решительный и категорический протест в связи со вступлением в силу незаконно вынесенного позорного обвинительного приговора в отношении Надежды Савченко.

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«Действия российской “Фемиды” по делу нашей соотечественницы, как и других граждан Украины, которые незаконно находятся в России, стали примером беспрецедентного пренебрежения со стороны Москвы основополагающими нормами и принципами международного права в сфере защиты прав и свобод человека», - отмечается в заявлении.

Как подчеркивается в документе, «пренебрегая естественными для всего демократического мира нормами морали, гуманности, справедливости и верховенства права, Россия настойчиво демонстрирует необратимость своего превращения в тоталитарное государство, которое действует исключительно репрессивными методами и не способно к конструктивному диалогу с остальным миром».

МИД требует от российской стороны наконец вспомнить обо всех международных обязательствах, которые она брала на себя в качестве постоянного члена СБ ООН, члена ОБСЕ, Совета Европы, в рамках Нормандского формата и в соответствии с Минскими договоренностями и, соблюдая их, немедленно освободить Надежду Савченко и обеспечить ее возвращение в Украину.

«Призываем международное сообщество принять меры с целью усиления политического и дипломатического давления на Российскую Федерацию для освобождения Н.Савченко, совместно выступить в защиту жизни, безопасности и общечеловеческих прав граждан Украины, которые стали заложниками агрессивной политики Кремля против Украины», - подчеркнули в МИД.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области (Россия) приговорил Савченко к 22 годам колонии. После оглашения приговора она заявила, что не будет подавать апелляцию и с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.

По словам адвоката Марка Фейгина, сейчас Надежда прекратила употреблять детское питание и пьет только воду.

Адвокат Николай Полозов сегодня, 5 апреля, сообщил, что власти РФ могут с сегодняшнего дня этапировать Савченко к месту отбывания наказания.

Он отметил, что с сегодняшнего дня приговор по делу Надежды Савченко вступил в силу. Она приняла решение его не оспаривать, поскольку не верит в российскую систему правосудия, этот приговор не признает и не намерена далее участвовать в судебном фарсе.

«Уже с сегодняшнего дня органы ФСИН имеют право этапировать Надежду Савченко к месту отбывания наказания, но я надеюсь, что руководство ФСИН не станет обострять ситуацию и начинать немедленное этапирование Савченко», - написал Полозов.

Он напомнил, что завтра Савченко объявляет сухую голодовку.