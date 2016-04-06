Председателя "участковой комиссии" на крымском псевдореферендуме-2014 приговорили к 1 году тюрьмы

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, ее сотрудники совместно с активистами «Общественной блокады Крыма» задержали сепаратиста в октябре прошлого года на контрольном пункте «Чонгар».

Следствием установлено, что крымчанин как председатель одной из «участковых комиссий» принимал участие в организации и проведении так называемого «референдума», который предшествовал российской аннексии Крыма.

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Приговором суда крымчанин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на один год. Приговор суда уже вступил в законную силу.