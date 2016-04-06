В МВД заявили о необходимости урегулировать вопрос легализации янтаря на законодательном уровне

Об этом он сказал на пресс-конференции в областном главке полиции, сообщает отдел коммуникации ГУНС в Ривненской области.

"В области сейчас работает оперативная группа, а в ближайшее время вопрос незаконной добычи янтаря будет рассматриваться в Кабинете Министров Украины и на законодательном уровне. Для решения этой проблемы необходима координация действий всех соответствующих структур, а не только правоохранительных органов", - отметил Сергей Яровой.

На вопросы СМИ о введении сил Нацгвардии на территорию Ривненской области, заместитель министра ответил, что при необходимости такое решение будет принято.

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Вместе с тем полковник полиции Сергей Князев заверил журналистов в готовности с ними сотрудничать.

«Вы – представители общины Ривненщины, и с вашей помощью мы совместно будем работать над недостатками в работе органов полиции. Ведь проблема, рождена не сегодня, не исчезнет завтра. Поэтому задачи, которые поставило руководство МВД и Нацполиции перед подразделением, будем решать совместно», – подчеркнул он.

В ближайшие дни начальник ГУНП в Ривненской области планирует посетить северные районы.

«Мы будем действовать толерантно, но бескомпромиссно», — ответил Сергей Князев на вопрос о дальнейших шагах по противодействию незаконной добыче янтаря. Он также отметил, что озвучит свои планы и примет решение после того, как изучит ситуацию.

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Кроме того, руководство МВД представило общественности руководителя патрульной полиции м. Ривне. Работу новых полицейских будет координировать уроженец Волыни Сергей Мерчук, подчиненные которого торжественно будут сдавать присягу 19 апреля.