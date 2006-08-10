Рядовой застрелил своего сослуживца
14:03, 10 августа 2006Общество
1030
Трагедия произошла в в/ч Киевской области
В учебном классе стрельбища одной из воинских частей, расположенных в Киевской области, рядовой С. застрелил своего сослуживца, рядового Г.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.
В частности, по данным пресс-службы, рядовой С., с целью напугать своего сослуживца, направил в лицо рядового Г. автомат АК-74 и, сняв предохранитель, произвел одиночный выстрел.
Вследствие полученного огнестрельного ранения рядовой Г. скончался на месте.
Военным прокурором Белоцерковского гарнизона возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.
Ведется следствие. Правонарушитель находится на гауптвахте.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter