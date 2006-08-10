Рядовой застрелил своего сослуживца

В учебном классе стрельбища одной из воинских частей, расположенных в Киевской области, рядовой С. застрелил своего сослуживца, рядового Г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, по данным пресс-службы, рядовой С., с целью напугать своего сослуживца, направил в лицо рядового Г. автомат АК-74 и, сняв предохранитель, произвел одиночный выстрел.

Вследствие полученного огнестрельного ранения рядовой Г. скончался на месте.

Военным прокурором Белоцерковского гарнизона возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие. Правонарушитель находится на гауптвахте.