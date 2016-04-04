Защита Савченко попробует убедить ее подать апелляцию, завтра вступает в силу приговор

Об этом сообщил один из адвокатов Савченко Николай Полозов, передает ТАСС.

Защита Надежды Савченко считает, что приговор нужно обжаловать, понедельник - последний день, когда есть такая возможность, так как со вторника, 5 апреля решение суда вступит в силу.

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"Ей вручили приговор 25 марта, соответственно, он вступает в силу с 00.00 мск 5 апреля. Мы ее посетим 4 апреля после обеда. Будем вести разговоры относительно подачи апелляционной жалобы, поскольку сегодня последний день, когда есть такая возможность. Мы будем пытаться убедить Савченко, что это надо. Это, как минимум, позволит ей находиться в следственном изоляторе. Еще один из аргументов - что без апелляции она не может рассчитывать на ЕСПЧ", - сказал Полозов.

Он также сообщил, что его подзащитная вряд ли согласится обжаловать приговор, так как неоднократно заявляла, что этого не будет.

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"Насколько мне известно, сразу после вступления приговора в законную силу, Киев направит экстрадиционный запрос о передаче для отбывания наказания Савченко в Украине. Сложно говорить, когда именно они будут направлять. Шел разговор - со вступления приговора в законную силу", - сказал адвокат Полозов.

По его словам, у России будет возможность дать ответ в течение 60 дней после получения обращения.

"Рассмотрение этого запроса в соответствии с Конвенцией (о передаче осужденных лиц 1983 года и Уголовно-процессуальным кодексом РФ) осуществляется в течение месяца, но может быть еще дополнительный месяц запрошен, то есть предельный срок - 60 дней. Ее должен опросить прокурор, заполнить соответствующие графы в документах, и после этого принимается решение", - сказал собеседник.

Полозов пояснил, что, независимо от даты получения обращения о передаче, Савченко могут этапировать к месту отбывания наказания в любой день после вступления приговора в силу.

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Как сообщал УНИАН, вечером 3 апреля заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев анонсировал важные новости об освобождении Савченко.

При этом он отметил, что во время своего визита в США на прошлой неделе президент Петр Порошенко "активно работал над возвращением Савченко в Украину".